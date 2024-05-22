وزير السكن يزف أخبارا سارة لفريق وأنصار مولودية الجزائر

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء، عن موعد الانتهاء من أشغال انجاز ملعب “علي لابوانت” بالدويرة.

وصرح الوزير بلعريبي، في هذا الخصوص: “نسهر ليل نهار، على استكمال معقل مولودية الجزائر، “علي عمار” المدعو “علي لابوانت” في أقرب الآجال”.

كما أضاف: “دعوني أقول لكم، بأننا لم نتعدى الشهر والنصف لاستكمال الملعب، أي نهاية شهر جوان الداخل”.

وجاءت هذه التصريحات من وزير السكن والعمران، والمدينة، طارق بلعريبي، خلال مشاركته في انعقاد اليوم الإعلامي حول الحد من مخاطر الزلازل، بمقر وكالة “عدل”.