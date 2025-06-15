وزير السكن يزور مشروع مستشفى تيزي وزو وهذا ما أمر به

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، بزيارة ميدانية إلى مستشفى 500 سرير لولاية تيزي وزو.

وحسب بيان للوزارة، استهل الوزير الزيارة بتفقد مختلف أجنحة المشروع لاسيما تلك المخصصة للمركب الاستشفائي أين أسدى تعليمات بضرورة مضاعفة عدد العمال.

حيث بلغ عدد العمال المتواجدين في المشروع إلى غاية اليوم 1100 عامل.

وطلب الوزير برفع العدد إلى 1500 عامل وهذا بغية الانتهاء من صب الخرسانة قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل 2025.

ليترأس بعد ذلك الوزير اجتماعا تقنيا، اين قدمت له فيه شروحات تقنية حول مدى تقدم المشروع.

حيث أمر الوزير بالبدء الفوري في الأشغال الثانوية والأشغال التقنية، وضبط رزنامة المؤسسات الخاصة لاقتناء كل التجهيزات الضرورية لاستكمال المشروع. نذكر منها معدات التهوية، والتدفئة، الترصيص الصحي، النجارة، السوائل الصحية هذا حسب ما نص عيله قانون الصفقات العمومية. وألح الوزير على ضرورة اقتناء المنتوج الوطني كأولوية.

كما تم تطرق إلى أشغال انجاز جدران الاسناد والمقدر طولها بـ 500 م من أصل 160 م تم إنجازها لحد الآن.

وقد أمر الوزير في ذات السياق مؤسسة الإنجاز كوسيدار للأشغال العمومية ومنشآه الفنية بفتح عدة ورشات في المشروع والبدء في الأشغال الصرف الصحي والمجاري المائية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، هذا الأمر الذي سيسهل عملية استكمال المشروع وفق الرزنامة المسطرة.