وزير السكن يزور ملعب تيزي وزو ويسدي مجموعة من التعليمات

قام اليوم الإثنين، وزير السكن والعمران ، محمد طارق بلعريبي بزيارة عمل وتفقد إلى ملعب تيزي وزو.

وحسب بيان الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن الوزير بلعريبي، إستهل الزيارة بتفقد الطرق المحاذية للملعب، الطريق (أ)، الطريق (ب) والطريق (ج) بالإضافة إلى محاور الدوران.

وأضاف بيان الوزارة، أن الوزير ولدى معاينته لنسبة إنجاز هذه الطرق أمر بضرورة تسريع الوتيرة واستكمال مجاري المياه على ضفاف الطرق وهذا قبل تساقط الأمطار.

كما تابع البيان، أن الوزير بلعريبي، أمر مؤسسة إنجاز التهيئة الخارجية بالعمل وفق نظام 3*8 خاصة وأنه لا يوجد أي تأخر أو عراقيل في المستحقات المالية.