وزير السكن يسدي تعليمات لإعادة بعث كل المشاريع السكنية المتوقفة

أبدى، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، غضبه، بسبب توقف برنامج إنجاز 1078 مسكن عمومي LPL بالبويرة.

ويأتي هذا خلال الإجتماع الذي ترأسه الوزير اليوم بحضور مسؤولي القطاع.

وصرح الوزير في هذا الإطار، أنه من غير المعقول أن برامج تعود لسنة 2018 لا تزال متوقفة الأشغال بها.

وعليه أعطى الوزير تعليمات بضرورة إعادة بعث كل هذه المشاريع عبر كامل التراب الوطني.

كما أوضح بلعريبي أنه ما عدا المشاريع التي هي قيد خصومة قضائية أو تلك المتعلقة بعدم توفّر العقار،

فإنه لا يقبل أي مبرّر لعدم انطلاق المشاريع أو توقفها ما دامت الأغلفة المالية متوفرة.

كما كلف مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالوزارة بإحصاء جميع البرامج السكنية على المستوى الوطني المبرمجة سنة 2018 ولم تنطلق بها الأشغال بعد بسبب عدم توفر الأرضية لكي يتم أخذ الإجراءات المناسبة لذلك.

وتعرف ولاية البويرة برنامجا متوقفا يقدّر بـ 1078 مسكن عمومي إيجاري LPL و2890 مسكن من نفس الصيغة قيد الإنجاز.