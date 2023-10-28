وزير السكن يسدي تعليمات لإنهاء أشغال ملعب “تيزي وزو”

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، بإسداء تعليمات لإنهاء أشغال ملعب “تيزي وزو”.

وحسب بيان الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، فقد قام الوزير بزيارة تفقدية إلى الملعب.

كما أضاف البيان، أن الوزير وقف على مدى تقدم الأشغال، وترأس إجتماع تمحور حول عدة نقاط منها: