وزير السكن يشارك في أشغال الدورة الـ 8 للجنة المشتركة “الجزائرية-الصينية”

سيشارك وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، في أشغال الدورة الـ 8 للجنة المشتركة “الجزائرية-الصينية” للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني.

وتحتضن العاصمة الصينية، بكين، يومي 29 و30 من جانفي 2024. أشغال الدورة الـ 8 للجنة المشتركة الجزائرية-الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني. والتي سيترأسها مناصفة محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، عن الجانب الجزائري. و “وانغ وينتاو WANG Wentao”، وزير التجارة، عن الجانب الصيني.

وتلتئم هذه الدورة في ظل أجواء ثنائية إستثنائية عرفت خلالها العلاقات بين البلدين دفعة قوية. لاسيما بعد زيارة الدولة التي قام بها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية إلى جمهورية الصين الشعبية، في جويلية المنصرم. والتي كانت مخرجاتها مثمرة على كلا الطرفين.

و تشكل الدورة الثامنة التي تصادف إحياء البلدان للذكرى الخامسة والستين (65) لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية للجنة المشتركة “الجزائرية-الصينية” سانحة لتباحث سبل وآفاق جديدة للتعاون. في شتى المجالات، وتباحث آفاق جديدة للارتقاء بهذه العلاقات الثنائية. و تشجيع المبادرات القائمة على أساس الاستثمار المباشر والمشترك عبر تكريس مبدأ رابح-رابح.

كما سيكون لوزير السكن والعمران والمدينة، لقاءات مع المسؤولين الصينيين قصد تباحث سبل تعزيز وتطوير الشراكة بين الجانبين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. من أجل تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتحقيق المزيد من الإنجازات.

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