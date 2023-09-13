وزير السكن يشدد على التكفل الآني والمستمر للمشاكل التي تواجه قاطني أحياء “عدل”

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء، اجتماعا تقنيا حضره إطارات الإدارة المركزية.

بالإضافة الى كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” وكذا المدراء الجهويين الذين حضروا الاجتماع عن طريق تقنية التناظر المرئي عن بعد.ومدير عام فرع عدل للتسير العقاري و كذا المدراء الجهويين لذات الشركة.

وحسب بيان الوازرة، ففي مستهل اللقاء ألقى الوزير كلمة حث فيها كل إطارات القطاع لاسيما إطارات وكالة عدل على ضرورة بذل الجهود والتحضير لعملية التوزيع المقبلة و التي تتزامن والمناسبة الثورية المقبلة الفاتح نوفمبر 2023.

ليتم عرض البرنامج المسطر للتوزيع قيد الإنجاز من طرف وكالة عدل، حيث أمر الوزير على ضرورة تسطير أجندة تتعلق بالاشغال والمحافظة على التنسيق اليومي مع المدير العام للسكن على مستوى الوزارة.

كما امر الوزير، المدير العام لفرع عدل للتسير العقاري بضرورة التكفل الآني والمستمر للمشاكل التي تواجه قاطني أحياء عدل و تسليط الضوء على نظافة المحيط والمجمعات المدرسية داخل الأحياء الموزعة.

مع اطلاق حملة تنظيف وطنية للأحياء السكنية التابعة لوكالة عدل و هذا قبل الدخول المدرسي المقبل.

وفي ختام اللقاء صرح الوزير أنه سيتابع عن كثب نسبة تقدم أشغال البرامج المسطرة للتوزيع.