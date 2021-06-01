وزير السكن يشدد على تسريع الأشغال بالقطب الحضري الصفصاف بالبليدة

أشرف وزير السكن محمد طارق بلعريبي اليوم الثلاثاء على ترأس اجتماع تقييمي خصص للقطب الحضري الصفصاف بولاية البليدة.

ويضم هذا القطب 7900 وحدة سكنية منها 3500 سكن بيع بالأيجار ” عدل”، و 4400 سكن تابع لديوان الترقية و التسيير العقاري. وبعد الشروحات التي قدمت من طرف مدير التعمير والهندسة المعمارية والمؤسسات، اصدر الوزير التعلمات التالية: