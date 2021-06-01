وزير السكن يشدد على تسريع الأشغال بالقطب الحضري الصفصاف بالبليدة

أشرف وزير السكن محمد طارق بلعريبي اليوم الثلاثاء على ترأس اجتماع تقييمي خصص للقطب الحضري الصفصاف بولاية البليدة.
ويضم هذا القطب 7900 وحدة سكنية منها 3500 سكن بيع بالأيجار ” عدل”، و 4400 سكن تابع لديوان الترقية و التسيير العقاري. وبعد الشروحات التي قدمت من طرف مدير التعمير والهندسة المعمارية والمؤسسات، اصدر الوزير التعلمات التالية:
– حل كل المشاكل التعاقدية الخاصة بالملحقات
– دفع المستحقات المالية بالنسبة لإشغال المنجزة
هذا وأمر بلعريبي كل الشركات المكلفة بالأشغال الباطنية ( قنوات التزويد بالمياه، قنوات صرف صحي، شق الطرقات داخل الأحياء، جدار الدعم ) بالانتهاء منها لتدخل المؤسسات المكلفة بالتهيئة لإستكمال المشروع بأقرب وقت.
كما تعهد الوزير بالمتابعة الميدانية للنظر في مدى تقدم الأشغال.
وفي المقابل تعهد ممثلو المؤسسات بفتح عدة فروع لمؤسساتهم واستكمال المشاريع في اقرب الأجال وهي شهرين و نصف .
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