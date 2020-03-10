وزير السكن يشدد على تسليم السكنات والمنشآت التابعة لها في الأجال المحددة مع مراعاة النوعية

أمر وزير السكن والعمران و المدينة كمال ناصري بتسليم كل المشاريع السكنية والمنشآت التابعة لها في الأجال المحددة، أين شدد على ضرورة وضع رزنامة للبرامج التي سيتم تسليمها قبل الدخول المدرسي 2020-2021.

وخلال اجتماع له أمس الإثنين مع مدراء التجهيزات العمومية ومدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى 48 ولاية، بالإضافة إلى ممثل عن وكالة “عدل” وممثل عن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أكد الوزير على ضرورة وضع خارطة طريق للمشاريع الموكلة لكافة المؤسسات التابعة للقطاع خاصة منها المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل.

وشدد الوزير خلال اجتماعه على ضرورة احترام النوعية والجودة في الإنجاز وفق المعايير والمقاييس المحددة في دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع.