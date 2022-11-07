وزير السكن يشدد على ضرورة الانتهاء من كل الأشغال العالقة

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية مفاجئة لموقع 13300 سيدي عبد الله. حيث أسدى تعليمات بالانطلاق الفوري في أشغال انجاز شبكات الكهرباء والغاز بالموقع بالتنسيق مع مصالح الكهرباء والغاز.

كما شدد على ضرورة الانتهاء من كل أشغال إنجاز جدران الإسناد وقنوات الصرف الصحي في أقرب الآجال.

وكان وزير السكن قد وجه بتاريخ 25 أكتوبر تعليمات صارمة خلال زيارته لموقع 13300 وحدة سكنية في سيدي عبد الله بالعاصمة. كما تضمن التعليمات وضع مخطط عمل موحد بجميع الورشات للدفع بوتيرة الأشغال بغية تسليمه كاملا سنة 2023.

وبالمقابل، ثمّن وزير السكن، مجهودات وكالة “عدل”، في تسريع وتيرة الأشغال واستعمال مواد البناء المحلية في الانجاز بذات المشروع. كما ألح بلعريبي، على احترام مؤسسات الإنجاز لمعايير الجودة ونوعية الأشغال سواء الداخلية أو الخارجية.

وتنقل اليوم الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، إلى معاينة مشروع 13300 وحدة سكنية “عدل” سيدي عبد الله. حيث رافقه في هذه الزيارة الميدانية المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فيصل زيتوني والمدير العام بالوزارة الوصية. والمدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع ومدير سير العمليات والمدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر شرق. والمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية ومديرين مركزيين بالوزارة الوصية .

وكشف وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، عن موعد الانطلاق في توزيع 120 ألف وحدة سكنية شهر نوفمبر. وأوضح الوزير، أنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية على بدأ عملية توزيع برنامج الفاتح نوفمبر في 15 من نفس الشهر.