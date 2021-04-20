وزير السكن يشدد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال وحلحلة جميع العراقيل

شدّد وزير السكن والتهيئة العمرانية، طارق لعريبي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال وحلحلة جميع العراقيل.

وأكد لعريبي، على الانتهاء من جميع المشاريع في الآجال المحددة سالفا.

وترأس محمد طارق بلعريبي اجتماعا تقنيا ضم كلا من، الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، ورئيسة ديوان القطاع.

والمدير العام للسكن، والمدير العام للتجهيزات العمومية، والمديرة العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء.

بالإضافة لمدراء السكن، التجهيزات العمومية، التعمير والهندسة المعمارية والبناء للعاصمة ومدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي،بئر مراد رايس،والدار البيضاء.

واستهلّ الاجتماع بتقديم عرض من طرف مدير التجهيزات العمومية لولاية الجزائر يتضمن مختلف المشاريع الموكلة للمديرية الخاصة بالمنشآت والهياكل التربوية.

ومن هذه الهياكل مدارس، مجمعات مدرسية، متوسطات، ثانويات، حيث ستدخل حيز الخدمة في الموسم الدراسي القادم.

وأسدى في هذا الإطار الوزير تعليماته بضرورة الانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة قصد تسليم جميع المنشآت في موعدها.