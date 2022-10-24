قناة النهار وزير السكن يشرف على التجارب الأولية لمعلب براقي بالعاصمة بقلم النهار أونلاين نشر في 24 أكتوبر 2022 - 20:22 شارك غرِّد أرسل 97 0 وزير السكن يشرف على التجارب الأولية لمعلب براقي بالعاصمة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vGGt8 اقرأ أيضا صريح جدا : سوق الأغواط..ترحيب واسع بقرار إستيراد السيارات قناة النهار 14 أكتوبر "طالع هابط: مشاهد كارثية.. "يفرغوا الزبل في الواد والسلطات غائبة في بجاية قناة النهار 16 أكتوبر "طالع هابط: الشيخ النوي.. " هذو ماشي بشر ويلعبوا بأرواح الناس قناة النهار 09 أكتوبر "الوزير الأول : "سنمضي بالجزائر نحو الزعامة والتقدّم قناة النهار 15 أكتوبر الشيخ رشيد بن عطاء الله يرثي الشيخ أبو عبد السلام بكلمات مؤثرة قناة النهار 12 أكتوبر فاسألوا : فضل الحياء قناة النهار 14 أكتوبر إسماعيل هنية يقلد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وسام القدس الشريف قناة النهار 13 أكتوبر جريمة شنيعة تهز البليدة.. زوجة تقـتل "لوستها" وتدفنها باسطبل المنزل أخبار الجزائر 21 أكتوبر مفيدة عداس : باش تقولي نحي خيمارك؟..مستحيل قناة النهار 14 أكتوبر شبابيك موحدة للإستثمار..نقطة الإتصال الوحيدة للمستثمر قناة النهار 04 أكتوبر