وزير السكن يشرف على المرحلة الأولى من توزيع أكثر من 14 ألف مسكن “عدل” جاهز

إلى جانب حصة أخرى من برنامج 2500 مسكن عمومي إيجاري

يشرف، وزير السكن غدا الأربعاء، خلال زيارة العمل والتفقد لولاية وهران، على تدشين المواقع السكنية الجاهزة الخاصة بصيغتي العمومي الإيجاري والبيع بالإيجار، أين سيتم انطلاق توزيع المرحلة الأولى من حصة 14 ألفا و72 مسكنا بصيغة البيع بالإيجار “عدل” الجاهزة بالقطب العمراني “أحمد زبانة” التابعة لبلدية “مسرغين”.

كما سيشرف وزير السكن على توزيع حصة أخرى من برنامج 2500 مسكن عمومي إيجاري مخصصة لأصحاب البنايات الهشّة موزعة على تسع مندوبيات بلدية معروفة بهشاشة بناياتها المهددة بالإنهيار في أي لحظة، والمصنفة في الخانة الحمراء من قبل هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC، والتي عرفت قبل يومين توزيع حصة منها كمرحلة أولى، باستفادة 166 عائلة كانت تقطن في 23 بناية هشة على مستوى المندوبية البلدية “سيدي البشير” (بلاطو سابقا).