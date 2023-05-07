قناة النهار وزير السكن يطمئن.. طـي ملف عدل 2 نهائيـا هذه السنة بقلم قناة النهار نشر في 07 ماي 2023 - 21:41 الجزائر شارك غرِّد أرسل 59 0 رابط دائم : https://nhar.tv/XXjee اقرأ أيضا صريح جدا: في اليوم العالمي للصحافة.."قناة النهار" بعيون متابعيها قناة النهار 03 ماي وزير الري: هذه خطتنا لحماية السواحل الجزائرية من مياه الصرف الصحي قناة النهار 01 ماي إشراق بريتال: "هذه هي البرامج التي شاهدتها في رمضان" قناة النهار 17 أفريل شاهد.. صحفيو النهار يقدمون التهاني لعائلاتهم وللزملاء بمناسبة عيد الفطر قناة النهار 22 أفريل أجواء صيفية مرتقبة على أغلب الولايات قناة النهار 05 ماي طالع هابط: مستثمر يستنجد برئيس الجمهورية بعد غلق فندقه من طرف الوالية قناة النهار 04 ماي والي المسيلة يكرم القارئ عبد العزيز سحيم بعمرتين قناة النهار 23 أفريل طالع هابط: النوي يناشد السلطات بالتدخل في قضية ملعب بوشاوي بعدما تم تدشينه وإعادة غلقه قناة النهار 23 أفريل أبطال الدّامة رؤوف وبلال خلّطوها بالشطيح في بلاطو النهار قناة النهار 22 أفريل طالع هابط: النوي يفجر فضيحة كبيرة ويكشف المتسببين في تلوث واد الحراش ويطالب السلطات بالتدخل العاجل قناة النهار 02 ماي