وزير السكن يعاين مشروع القطب المالي بسيدي موسى بالعاصمة

عاين وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، مشروع القطب المالي ببلدية سيدي موسى في ولاية الجزائر، الذي يتربع على مساحة 23 هكتار ويتضمن 03 أجنحة رئيسية.

وحسب بيان للوزارة، ترأس الوزير إجتماعا تقنيا جمع مختلف المتدخلين في المشروع. حيث قدم مكتب الدراسات كوسيدار للهندسة “cosider engineering” عرضاً تفصيليا شمل مختلف الشروحات التقنية والمعمارية، إلى جانب كل مراحل الإنجاز المبرمجة.

ووجّه الوزير توجيهات تقضي بالإنتهاء من إعداد المخططات العامة للجناح الأول. والتي تشمل التوزيع الشامل للمنشآت والبنايات وتحديد المساحات المخصصة لكل منها. مع ضبط مختلف التفاصيل المعمارية والتنظيمية المرتبطة بهذا الجناح. وكذا الشبكات تحت الأرضية وهذا قبل نهاية الشهر الجاري.

وبالنسبة للجناح الثاني، أكد الوزير أن الأولوية تنحصر في تحديد وإدماج مختلف التجهيزات والآلات والمعدات التقنية وفق احتياجات المشروع. والتعبير الدقيق عن المتطلبات التقنية، مع ضبط المساحات اللازمة لاستيعابها. مشددا على إعطاء الأولوية للقسم الشمالي من هذا الجناح بغرض مباشرة الأشغال.