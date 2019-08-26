وزير السكن يعبّر عن غضبه من طريقة إنجاز المنازل في سوق أهراس

عبّر وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، عن امتعاضه من طريقة إنجاز مشروع 500 مسكن عمومي إيجاري في سوق أهراس.

ووجه بلجود، تعليمات صارمة للمؤسسة المكلفة بالإنجاز بضرورة احترام معايير الإنجاز والجودة واستكمال المشروع في أقرب الآجال، لتسليم السكنات.

ودعا وزير السكن،المدير العام للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية،إلى ضرورة مراقبة نوعية البناء على مستوى كل المشاريع،ومعاقبة كل من خل بالتزاماته.

وشرع، اليوم الاثنين، وزير كمال بلجود،في زيارة عمل وتفقد على مستوى ولاية سوق أهراس.

واستهل الوزير، زيارته، بمعاينة مشروع 500 مسكن عمومي إيجاري.