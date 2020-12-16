وزير السكن يعرض تقرير تسوية ميزانية 2018 أمام لجنة المالية

عرض وزير السكن، كمال ناصري، اليوم الأربعاء، تقرير حول تسوية ميزانية 2018 أمام اللجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني.

وذكر وزير السكن ناصري، أن الاعتمادات الأولية في قانون المالية 2018، 16.6 مليار دينار.

والاعتمادات الاضافية والمقرة بـ1.17 مليار دينار بالتكفل لتسديد ديون الوكالة الوطنية للنشر والاشهار.

وتم توزيع الاعتمادات على النحو الاتي 2.17 مليار دينار على تسيير المصالح المركزية، 15.6 مليار دينار لتسيير المصالح الخارجية.

أما بخصوص استهلاك هذه الاعتمادات عند إقفال السنة 2018، قدرت بـ19.8 مليار دينار جزائري .