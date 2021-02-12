وزير السكن يعزي في وفاة إطار بوكالة عدل

قدم وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الجمعة، تعازيه إلى عائلة المرحوم سنوسي عبد الوهاب، إطار بوكالة عدل.

وجاء في التعزية “ببالغ التأثر نبأ انتقال المرحوم عبد الوهاب إلى رحمة الله وعفوه”.

وأضاف “وبالقدر الذي كان وقع الخطب عليكم أليما ومحزنا، بقدر ما يوفيكم الله الأجر العظيم ويرزقكم الصبر الجميل على فراقه”.

وتابع “لا أملك أمام هذا المصاب الجلل الذي هد جانبا من أركان أسرتكم إلا أن أقف إلى جانبكم وأشاطركم أحزانكم”.

وأعرب عن خالص عزائه وجميل مواساته لعائلة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويجلله بمغفرته ورضوانه.