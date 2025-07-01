وزير السكن يعطي إشارة انطلاق تهيئة القطب الحضري في الجلفة

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على اعطاء إشارة انطلاق الاشغال في القطب الحضري بحرارة بلدية الجلفة.

ويدخل الحدث في إطار الإطلاق الرسمي لعملية انجاز الأقطاب الحضرية المبرمجة في عدة ولايات.

للإشارة، يقوم وزير السكن والعمران والمدينة بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجلفة.

كما سيشرف على انطلاق العملية الوطنية الكبرى لتوزيع السكنات والإعانات بمختلف الصيغ في إطار الاحتفال بعيد الاستقلال.

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