وزير السكن يعين فيصل زيتوني لتسيير مصالح وكالة عدل

عين وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، فيصل زيتوني مكلفا بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

وبعد تعيينه، التقى مع مدراء واطارات الوكالة لإعطاء دفع جديد للوكالة.

و يعد فيصل زيتوني من أكفأ إطارات وكالة عدل ورجل ميدانـ حيث تدرج بعدة مناصب بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

وكانت بدايتها رئيس مشروع، ثم مديرا للمشاريع، وبعدها عين مديرا جهويا لوكالة عدل قسنطينة.

ثم مديرا جهويا لوكالة عدل الجزائر شرق، وبعدها عين في منصب مدير عام مساعد مكلف بإدارة المشاريع بوكالة عدل.

وكانت لفيصل زيتوني المدير العام المساعد المكلف بتسيير مصالح عدل، عدة خرجات ميدانية لمشاريع عدل بمختلف ولايات الوطن.

وكذا لقاءات دورية مع إطارات الوكالة والمدراء الجهويين ومدراء ورؤساء مشاريع عدل وكذا لقاءات مع ممثلي مكتتبي عدل.

الأمر الذي دفع بوزير السكن لتعيينه لتسيير مصالح عدل، للدفع بوتيرة الأشغال في مختلف الولايات.