وزير السكن يعيّن عولمي طارق مديرا عاما لديوان “أوبيجيي” قسنطينة

شرع المدير العام الجديد لديوان الترقية والتسيير العقاري في قسنطينة، عولمي طارق، أمس الأحد، في أداء مهامه الجديدة بعد تعيينه على رأس المديرية العامة للديوان من طرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بعد ما يقارب 3 أشهر من شغور المنصب، حيث تم إنهاء مهام المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري والمنسق لدواوين الترقية والتسيير العقاري، عصادي فاضل.

وذلك بتاريخ الثلاثاء 25 أفريل الماضي، من طرف الوزير محمد طارق بلعريبي، وتكليف رئيس قسم السكن التساهمي بالديوان، لعروسي فؤاد، بتسيير المديرية العامة مؤقتا.

وجاء قرار وزير السكن والعمران والمدينة بإنهاء مهام المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري، عصادي فاضل، مفاجئا، وتزامنت مع الاحتجاجات التي باشرها إطارات وموظفون وعمال بالديوان في بهو مبنى المديرية العامة الكائن في حي “فضيلة سعدان”.

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والذين طالبوا بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، من بينها تنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية التي تنص على الزيادة في الرواتب، والتي لم يتم تطبيقها لمدة تجاوزت السنة، وذلك لأسباب مجهولة.

مع العلم أن هؤلاء المحتجين من الإطارات والموظفين والعمال الذين تم توقيفهم من طرف المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري البالغ عددهم 9 موقوفين، لم يتم إعادة إدماجهم لغاية اليوم، والقضية مطروحة أمام القسم الاجتماعي على مستوى الجهة القضائية المختصة للفصل فيها، ناهيك أنه من بين الأسباب التي أدت إلى إقالة المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري، عصادي فاضل، هي تراكم المشاكل المهنية والاجتماعية على مستوى الديوان، الذي سجلت به العديد من الخروقات والتجاوزات في مختلف مصالحه.

والتي رفعت في شأنه تقارير مفصلة إلى مكتب وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، والذي اتخذ قرارا بفصل وإنهاء المدير العام السابق عصادي فاضل بناءً على ما جاء في التقارير التي رفعت إليه حول التجاوزات الخطيرة المسجلة في مختلف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي عيّن على رأس المديرية العامة به، المدير العام الجديد عولمي طارق، الذي ينحدر من ولاية بسكرة، والذي سبق له وأن مارس ذات المهام في المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية المدية.