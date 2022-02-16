وزير السكن يقدم عرضا يستهدف إستحداث 60 ألف منصب شغل
درست الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عرضا قدمه وزير السكن والعمران والمدينة.
وخلال الإجتماع قدم طارق بلعريبي عرضا حول إنجاز الـمشاريع الاستثمارية على مستوى الـمدينة الجديدة لبوعينان. التي من شأن تجسيدها أن يضمن استقلالية واستدامة هذه الـمدينة.
واضاف وزير السكن عرضه حول تطوير بعض القطاعات الهامة للاقتصاد، بهدف استحداث 60.000 منصب شغل على الـمدى الـطويل.
للإشارة فإن مخطط تهيئة هذه الـمدينة الجديدة، الذي يهدف إلى فكّ الاختناق الـمروري عن العاصمة وتحسين البيئة الحضرية، يتضمن إنجاز:
43.544 سكن، منها 27.351 وحدة قد تم تسليمها أصلا.
204 تجهيز عمومي تابع لـمختلف القطاعات.
5 أقطاب استثمارية حيث ستقام فيها حوالي ستين مشروعًا.
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خصصت الحكومة في إجتماعها الاسبوعي اليوم برئاسة الوزير الأول وزير المالية إلى دراسة مشروع تمهيدي يخص قطاع العدالة.
وخلال الإجتماع بقدم وزير العدل حافظ الأختام عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة الـمتبعة أمام الـمحكمة الدستورية.
ويندرج هذا المشروع التمهيدي في إطار تطبيق أحكام الـمادة 196 من دستور أول نوفمبر 2020. بهدف تمكين الـمحكمة الدستورية من ممارسة صلاحياتها وإنجاز مهمتها في بسط الرقابة الدستورية.
وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
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درست الحكومة خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام.
وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإن مشروع هذا النص يعبّر عن رغبة السلطات العمومية في إعطاء عملية إصلاح النص طابعًا مجددًا طبقًا لأحكام دستور أول نوفمبر 2020 وكذا للتغييرات الناجمة عن التطور التكنولوجي والـمعايير الدولية في هذا الـمجال.
فضلا عن ذلك، فإن إعداد الـمشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي تمليه ضرورة وضع إطار تشريعي يلبي تطلعات الـمواطن في مجال المعلومة الكاملة والـموضوعية، وللاحتياجات التنظيمية لـمهني الإعلام، وكذا لـمهام الخدمة العمومية والـمنفعة العامة.
وفي هذا الإطار، سيساهم الـمشروع التمهيدي لهذا القانون في تعزيز حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية. وتشجيع ظهور صحافة متجذرة في الواقع الوطني ومدركة للرهانات وتحترم الأخلاقيات والأدبيات.
وأخيرًا، طبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
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أكد وزير الإتصال محمد بوسليماني، الإلتزام الدائم للوزارة للعمل مع كل وسائل الإعلام عمومية كانت أو خاصة من أجل تذليل العقبات التي تواجهها.
وجاء ذلك، خلال لقاء تنسيقي جمع الوزير مع مسؤولي وممثلي القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة في الجزائر.
وحسب بيان للوزارة، يندرج اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التنسيقية لمختلف وسائل الإعلام. كما جرى اللقاء بمقر الوزارة، وتمحور حول الإستماع لمختلف انشغالات واقتراحات ممثلي هذه القنوات.
وبالمناسبة، أكد وزير الإتصال الإلتزام الدائم للوزارة للعمل مع كل وسائل الإعلام عمومية كانت أو خاصة من أجل تذليل العقبات التي تواجهها. وضمان استمراريتها واستقرارها في إطار إعلام وطني هادف يضمن إيصال المعلومة الصحيحة للمواطن والدفاع عن المصالح العليا للوطن.
كما ذكر وزير الإتصال في هذا السياق، أن أولوية القطاع حاليا هي إرساء قواعد المهنة الحقيقية للوصول إلى صحافة محترفة.
ومن جهتهم، أبدى ممثلو القنوات التلفزيونية رغبتهم الواسعة بالوقوف وعن قناعة مع الخيارات الوطنية والتوجهات الكبرى للسياسة الجزائرية. باعتبار أن الجزائر خطا أحمرا تلتقي فيه كل التيارات وتتقاطع فيه وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
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