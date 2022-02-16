وزير السكن يقدم عرضا يستهدف إستحداث 60 ألف منصب شغل

درست الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عرضا قدمه وزير السكن والعمران والمدينة.

وخلال الإجتماع قدم طارق بلعريبي عرضا حول إنجاز الـمشاريع الاستثمارية على مستوى الـمدينة الجديدة لبوعينان. التي من شأن تجسيدها أن يضمن استقلالية واستدامة هذه الـمدينة.

واضاف وزير السكن عرضه حول تطوير بعض القطاعات الهامة للاقتصاد، بهدف استحداث 60.000 منصب شغل على الـمدى الـطويل.

للإشارة فإن مخطط تهيئة هذه الـمدينة الجديدة، الذي يهدف إلى فكّ الاختناق الـمروري عن العاصمة وتحسين البيئة الحضرية، يتضمن إنجاز:

43.544 سكن، منها 27.351 وحدة قد تم تسليمها أصلا.

204 تجهيز عمومي تابع لـمختلف القطاعات.

5 أقطاب استثمارية حيث ستقام فيها حوالي ستين مشروعًا.

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