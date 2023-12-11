وزير السكن يقف على تنفيذ مشروع المدينة الإعلامية

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لمشروع المدينة الإعلامية “ميديا سيتي”.

وحسب بيان للوزارة، أمر الوزير جميع المتدخلين بحسن تسيير أشغال التهيئة الخارجية وإنجاز جميع القنوات على مستوى الأرضية. وتحويل جميع الكوابل والقنوات التي تعيق عملية الإنجاز فيما بعد.

وهذا بعد الموافقة على مخطط جديد لعملية تحويل الشبكات لاسيما شبكات الكهرباء، التزويد بمياه الشرب وكذا شبكة الألياف البصرية.

وصرح الوزير أن تحضير البنية التحتية بشكل جيد سيسهل إنطلاق الأشغال بالنسبة للمدينة الإعلامية فيما بعد.

هذا وإجتمع الوزير مع مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز. والقائمين على المشروع لاسيما مديرية التجهيزات العمومية. وكذا المدير العام للتجهيزات العمومية على المستوى المركزي.

وحضر هذا الإجتماع جميع المتدخلين كمديرية الموارد المائية وإتصالات الجزائر.

وقدم مكتب الدراسات عرضا مفصلا تضمن الدراسات المنجزة المتعلقة بأشغال التهيئة الخارجية. وكذا نسبة تقدم الأشغال الخاصة بالتهيئة.

كما تم مناقشة جميع العراقيل التقنية لاسيما تحويل الشبكات والقنوات التي تمر بأرضية المشروع المزمع تحويلها.

كما تم أيضا عرض أشغال إنجاز القناة الرئيسية الإسمنتية لتغطية المساحة الإجمالية المتربعة على 75 هكتار. والخاصة بتدفق مياه الأمطار، وكذا مياه الصرف الصحي.

حيث تم الإنتهاء من إنتاج مايقارب 250 من قنوات خرسانية بمقياس 2×2م.