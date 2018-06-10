وزير السكن يكشف تفاصيل توزيع 50 ألف وحدة عشية العيد

قال وزير السكن والعمران، والمدينة، عبد الوحيد تمار، إن السكن يمثل الإستقرار بالنسبة للمواطنين.

وأوضح وزير السكن، في تصريح للتّلفزيون الجزائري، أن مختلف مناطق الجنوب والهضاب العليا والشمال ستشهد أضخم عملية اسكان.

وأضاف الوزير، أن عملية توزيع 50 ألف وحدة سكنية ستخص جميع الأنماط، من السكن الاجتماعي وعدل والمدعم والريفي.

وستكون الإنطلاقة، من العاصمة ابتداء من العاشرة والنصف مساء عبر كل ربوع الوطن.

وأكد الوزير، أن العمل سيتواصل، وسيكون هناك تنظيم في عملية تسليم السطنات طوال السنة.

وقال تمار، “نحن نحضر في برنامج حيث ستكون عمليات مماثلة لكن تبقى هذه العملية عملية متميزة”.