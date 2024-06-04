وزير السكن يكشف تفاصيل جديدة عن عدل 3 وملف المكتتب !

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، أن كل مكتتب تتوفر فيه الشروط سيحصل على السكن.

كما أوضح وزير السكن من ولاية ورقلة، أن في عدل 3 لا يوجد أي حصة سكنات مسبقة. أو رقم في الولايات. مشيرا إلى أن الرقم سيحدده المواطن بطلباته.

وفي نفس السياق، رد بلعريبي على أحد الأسئلة حول ما يحتويه ملف الاكتتاب، حيث قال وهو يضحك إن كلمة ملف في سنة 2024 خطأ. موضحا لايوجد ملفات ونحن نسير في الرقمنة، والاكتتاب يكون على المنصة الالكترونية.