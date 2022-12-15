وزير السكن يكشف عن الميزانية المخصصة لقطاع التربية وحده

قال وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، إنه تم تخصيص 96.222 مليار دينار بقانون المالية 2023 للتجهيزات العمومية. كما أضاف “منها 73.450 مليار دينار برنامج جديد 269 مرفق منها 199 مرفق تربوي، ومبلغ 22,772 لإعادة التقييم لـ264 عملية مختلفة”.

أما في ما يخص قطاع التربية الوطنية، في شقه المالي –يضيف وزير السكن- تم تخصيص 70.868 مليار دينار. منها 57.7 مليار دينار كرخصة التزام للبرنامج الجديد المقدر بـ199 مرفق تربوي). و 13,168 مليار دج كرخص إلتزام لإعادة التقييم (228) مرفق تربوي. كما تم تسجيل 199 مؤسسة تربوية موزعة على 100 مجمع مدرسي، 59 متوسطة، 40 ثانوية بالنسبة للبرنامج الجديد.

وبالنسبة لإعادة تقييم 228 مؤسسة تربوية، فإن قوامها متمثل في 93 مجمع مدرسي و105 متوسطة و30 ثانوية. كما سيسمح بإتمام البرنامج الجاري –يضيف وزير السكن-.

كما عاد بلعريبي، للـ 3 سنوات الأخيرة، حيث قال إن تم تسجيل خلالها، برسم البرنامج القطاعي العديد من المشاريع. ففي سنة 2021 ، 112 مؤسسة تربوية ( 58 مجمع مدرسي، 33 متوسطة و 21 ثانوية) برخصة إلتزام تقدر بـ 23,17 مليار دج. وسنة 2022 ، بـ112 مؤسسة تربوية ( 58 مجمع مدرسي، 33 متوسطة و 21 ثانوية) برخصة التزام تقدر بـ 25,08 مليار دج. أما في ما يخص سنة 2023، فقد تم تسجيل برنامج يقدر بـ199 مؤسسة تربوية 100 مجمع مدرسي 59 متوسطة و40 ثانوية. أي بزيادة تقدر بنسبة 78%، وهو ما يعكس زيادة الغلاف المالي المخصص لبرنامج 2023. والذي سجل برخصة إلتزام تقدر بـ 57,70 مليار دج أي بزيادة تقدر بـ130 بالمائة.