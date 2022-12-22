وزير السكن يكشف عن برنامج سكني جديد

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن مشاريع وزراته خلال السنة الجديدة 2023.

وأورد بلعريبي، في إجابته على انشغالات النواب: “هناك برنامج سكني جديد. كما أن هناك 225 ألف وحدة سكنية، زيادة على 140 ألف إعانة للسكن الريفي في سنة 2023”.

وأضاف الوزير، أن البرنامج الجديد المبرمج في سنة 2023، سيتم الشروع فيه، بعد الانتهاء من برنامج 2022.

وكان وزير السكن، قد كشف في تصريحات سابقة، إنه وخلال سنة 2023، سيتم استلام 754 مشروع.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع مقسمة بين مرافق عمومية ممركزة وبرامج غير الممركزة.

وأضاف وزير السكن، أن 96 مرفق عمومي بعنوان البرنامج الممركز، تم توزيعه على 5 مجالات.

ويتعلق الأمر بـ58 مؤسسة تربوية متمثلة في 38 مجمع مدرسي، 13 متوسطة و7 ثانويات.

وكذا 19 مقر للأمن الحضري، و12 عيادة متعددتي الخدمات، و4 تجهيزات للدفاع الوطني و2 تجهيزات رياضية، ومسجد.

أما بخصوص مرافق العمومية المتعلقة بالبرنامج غير الممركز، فقدرت بـ658 مرفق.

كما أشار بلعريبي إلى أنها تخص 477 مشروع تربوي منها 44 مجمع مدرسي 44 متوسطة و32 ثانوية و357 مرفق للدعم المدرسي.

بالإضافة 45 مرفق لفائدة قطاع الداخلية، و30 لقطاع الصحة، 19 للشباب والرياضة، 87 مرافق مختلفة للعدالة والمالية والدينية، والثقافية.