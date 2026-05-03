وزير السكن يكشف عن موعد تسليم أول دفعة من سكنات “عدل 3”

كشف وزير السكن والمدينة طارق بلعريبي، أن أول سكنات صيغة “عدل 3” ستسلم خلال سنة 2026 أي السنة الجارية.

وأشار وزير السكن خلال إشرافه على افتتاح الطبعة 28 للصالون الدولي “باتيماتيك”، أن 950 ألف مكتتب في “عدل 3” دفعوا الشطر الأول. مضيفا أن السلطات العليا للبلاد لن تسمح أن يكون السكن مطلبا مؤجلا بل حقا منجزا.

وأوضح وزير السكن في سياق ذي صلة، أن حوالي 130 ألف وحدة سكنية من برنامج سكنات “عدل 3” تم الانطلاق في إنجازها.

