وزير السكن يكشف موعد تسليم ملعب تيزي وزو

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن الأشغال بملعب تيزي وزو عرفت تقدما ملحوظا بعدما كانت متوقفة لأكثر من سنتين.

وأشار وزير السكن خلال زيارة تفقدية اليوم الخميس إلى ملعب تيزي وزو، أن رئيس الجمهورية أمر بضرورة متابعة مدى تقدم الأشغال بالملاعب. مشيرا إلى أنه من الصعب إعادة بعث مشروع بعدما كان متوقفا لمدة سنتين. أين باشر فيرق العمل الأشغال بسرعة بداية من شهر أوت لإتمامها في آجالها المحددة.

وأضاف وزير السكن، أن نسبة الأشغال بملعب تيزي وزو بلغت 45 بالمائة. كما سيتم الإنتهاء من الأشغال الخارجية نهاية أكتوبر المقبل. حيث تم الشروع في وضع الكراسي وسيتم الإنتهاء منها في الفاتح نوفمبر المقبل. بالإضافة كذلك إلى زرع العشب الطبيعي، مؤكدا في ذات السياق، أن الملعب سيكون جاهزا وسيتم تسليمه نهاية السنة أو بداية السنة الجديدة 2023.