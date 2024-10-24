وزير السكن يكشف.. هذا عدد المقبولين مبدئيا في عدل “3”

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن برنامج “عدل 3” الذي أقره رئيس الجمهورية. قد تقدمت به الإجراءات الإستباقية لتجسيد هذا البرنامج الهام والذي استقطب شريحة جد معتبرة من المجتمع.

وأضاف وزير السكن خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة المالية. أن عدد الملفات التي تم إحصاؤها في صيغة “عدل 3” بلغت مليون و440 ألف و340 مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل في برنامج “عدل 3”. مشيرا إلى أن عملية إجراءات التحقيقات إنطلقت على مستوى البطاقية الوطنية للتأكد من شروط قابلية للمواطنين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية.

وكشف في سياق ذي صلة، أن العدد الإجمالي للمسجلين المقبولين مبدئيا إلى يوميا هذا بلغ مليون و24 ألف و342 مسجل. مشيرا إلى أن عملية التحقيق لا تزال متواصلة.