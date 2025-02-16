وزير السكن يمتعض عن تأخر الأشغال بمشروع 10570 سكن بسيدي عبد الله

أبدى وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي عدم رضاه، بالأشغال الجارية على مستوى مشروع 10570 مسكن بسيدي عبد الله بعد تنقله اليوم.

وتنقل اليوم الأحد وزير السكن إلى مشروع 10507 مسكن بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله. حيث عاين مدى تقدم أشغال التهيئة الأولية والثانوية وكذا أشغال الربط بمختلف الشبكات “الماء، الكهرباء، الغاز”. علما أن إشغال إنجاز العمارات وأشغال الطرق والشبكات الثلاثية قد انتهت بصفة تامة.

وقد أعرب الوزير عن عدم رضاه لوتيرة إنجاز اشغال الأولية والثانوية وكذا أشغال الربط الخارجي بالقطب 10507سكن. موجها إنذارات للمكلفين بالمتابعة لدى مؤسسة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله محملاً إِياهم مسؤولية التأخر المسجل. مشددًا على ضرورة تسريع الوتيرة وتسليم المشروع.

وفي السياق ذاته ترأس الوزير إجتماعا تنسيقيا خاص بإيجاد حلول سريعة لتقدم وتيرة الإنجاز. كما تطرق إلى ضرورة تسوية المستحقات المالية لمؤسسة كوسيدار المكلفة بإنجاز أشغال التهيئة وهذا قبل بداية شهر رمضان المبارك. ضماناً لإستمرارية الأشغال دون عراقيل مالية. كما أمر الوزير بوضع رزنامة زمنية خاصة بالانتهاء من المشروع ورفع جميع العراقيل.

كما تطرق وزير السكن إلى الأقطاب الإستثمارية بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله ومدى تقدم أشغال التهيئة بها. حيث كلف مدير مؤسسة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بمتابعة الأقطاب الاستثمارية والإنتهاء من أشغالها.

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