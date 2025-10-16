وزير السكن يوضح بخصوص رفع قيمة إعانات السكن الريفي

أكد وزيرالسكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أنه تم رفع قيمة إعانة السكن الريفي إلى أكثر من مليون دينار جزائري.

وأوضح وزير السكن في رده على أحد أسئلة عضو من أعضاء مجلس الأمة، أنه “بالفعل تم التكفل بالانشغال. تبعا للقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي برفع مبلغ إعانة السكن الريفي إلى 110 لفائدة البلديات. المصنفة في المناطق الجبلية بالشمال والهضاب العليا. والبلديات التابعة لأقصى الجنوب.

وأضاف بلعريبي، أنه “تجسيد القرار استلزم إعادة النظر في أحكام المرسوم التنفيدي 10/ 235 المؤرخ في 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة باقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو فردي منجز في مناطق محدودة وكيفية منح الإعانات.

وقال وزير السكن، إنه تم المصادقة على مشروع قانون المرسوم غير أن هذا الاجراء يبقى مرهون كذلك بالنصوص التنظيمية المتعلقة بإعادة تصنيف البلديات المعنية بالمناطق الجبلية. وبعد الانتهاء من الدراسات التقنية لمختلف المناطق حسب طبيعة التضاريس وتعيين بلديات أقصى الجنوب -يضيف الوزير-.

وبهذا الصدد -يوضح بلعريبي- وبموجب ارسالية من مصالح الوزارة الأولى المؤرخة في 8 جويلية 2025 طلب الوزير الأول من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية انشاء فوج عمل وزاري مشترك. يضم القطاعات المعنية الداخلية والمالية والسكن. يعكف على ضرورة الانتهاء من دراسات السالفة الذكر. مع تعديل التنظيم المتعلق بتحديد بلديات اقصى الجنوب.

وأشار وزير السكن، إلى أن من سنة 2020 إلى 2024، استفادت كافة الولايات من برنامج قدره 580370 إعانة. بين برنامج سكن ريفي وبرنامج ذاتي في التجزيئات الإجتماعية.

وأوضح الوزير أن هناك مخزون لم يتم الانطلاق في تجسيده ضمن هذه الاعانات يقدر بـ437350 . من بينها 273767 إعانة ريفية و163533 اعانة في التجزيئات الاجتماعية.

