وزير السكن يُحضر من البليدة لعملية ضخمة لتوزيع السكنات في 1 نوفمبر

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، بزيارة عمل وتفقد بموقعي صفصاف بمفتاح و7000 مسكن بيع بالإيجار “عدل” بسيدي سرحان على مستوى ولاية البليدة.

ويأتي ذلك، في إطار التحضير لعملية ضخمة لتوزيع السكنات في الفاتح نوفمبر القادم.

ووقف الوزير في موقع سيدي سرحان، على مدى تقدم أشغال التهيئة الخارجية وكذا الربط بمختلف الشبكات الضرورية، أين أسدى تعليمات صارمة بضرورة تسريع وتيرة إنجاز الأشغال قصد التمكن من تسليم المشروع في الآجال المحددة سلفا.

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