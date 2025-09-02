وزير السكن يُدشن مدرسة إبتدائية وثانوية في بسكرة

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، على تدشين مدرسة ابتدائية وثانوية، بولاية بسكرة.

وحسب بيان للوزارة، يتعلق الأمر بإبتدائية، المجاهد السعيد زميري وثانوية المجاهد المتوفى غانم محمد الصغير صنف 300/1000 وجبة، ببلدية جمورة.

هذ وقام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية بسكرة.

واستمع وزير السكن إلى عرض شامل حول التجهيزات العمومية الخاصة بقطاع الترببة. وهذا بقاعة الإجتماعات الكبرى لولاية بسكرة.