وزير السكن..100 مليار دينار للتعمير والتهيئة

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، عن تخصيص 100 مليار دج كرخصة التزام ضمن برنامج التعمير والتهيئة. 41.2 مليار دج كإعتمادات دفع.

وأشار وزير السكن، إلى أن هذا المبلغ مخصص للتكفل بأشغال تهيئة الأوعية العقارية لاسيما الأقطاب الحضرية وبرامج السكن العمومي عبر مختلف الولايات.

وفي إطار برنامج المدن والمدن الجديدة، تم تخصيص -يضيف بلعريبي- 14.501 مليار دج، كرخصة التزام. و36.34 مليار دج، كاعتمادات دفع وهذا لاستكمال أشغال تهيئة المدن الجديدة.

كما كشف الوزير عن تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (SNAT).

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور