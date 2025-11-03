إعــــلانات
الوطني

وزير السكن..100 مليار دينار للتعمير والتهيئة

بقلم أسماء.ع
وزير السكن..100 مليار دينار للتعمير والتهيئة
  • 123
  • 0

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي،  اليوم الإثنين، عن تخصيص 100 مليار دج كرخصة التزام ضمن برنامج التعمير والتهيئة. 41.2 مليار دج كإعتمادات دفع.

وأشار وزير السكن، إلى أن هذا المبلغ مخصص للتكفل بأشغال تهيئة الأوعية العقارية لاسيما الأقطاب الحضرية وبرامج السكن العمومي عبر مختلف الولايات.

وفي إطار برنامج المدن والمدن الجديدة، تم تخصيص -يضيف بلعريبي- 14.501 مليار دج، كرخصة التزام. و36.34 مليار دج، كاعتمادات دفع وهذا لاستكمال أشغال تهيئة المدن الجديدة.

كما كشف الوزير عن تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (SNAT).

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Q83Ef
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer