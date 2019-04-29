وزير السكن: 30 ألف عائلة من برنامج عدل واحد تستلم مساكنها نهاية سبتمبر

أمر وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود مصالحه اليوم، بضرورة العمل على إنهاء برنامج عدل 1 قبل نهاية سبتمبر 2019.

وأكد الوزير اليوم خلال ندوة صحفية، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله،

بأن 30 ألف عائلة لا تزال معنية بهذا البرنامج السكني، ولا بد من إسكانها قبل نهاية سبتمبر المقبل،وطي الملف نهائيا.

وشدد الوزير كمال بلجود على ضرورة اتّخاذ الإجراءات القانونية، ضد المؤسسات التي لا تحترم آجال إنجاز مختلف مشاريع برنامج “عدل”.

كما أوضح بأن أي إخلال بالآجال، سواء من قبل المسؤولين الإداريين، أو المؤسسات ستُتَّخذ في حقهم الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف بلجود “هذه العائلات سيتم استدعاؤها خلال الأيام المقبلة لدفع الشطر الرابع”، مشيرا إلى أن الولايات المعنية، هي الجزائر العاصمة

بحوالي 20ألف مسكن، و10 آلاف لكل من ولايات البليدة والمدية وعين الدفلى والشلف وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وسكيكدة وبجاية وورقلة.

وأكد الوزير بأن “جميع السكنات على مستوى تلك الولايات جاهزة، وأن المدينة الجديدة سيدي عبد الله تعتبر نموذجا”.

وبخصوص التهيئة الخارجة التي تعطل عملية التوزيع، قال بلجود أن “الدولة خصصت من أجل التهيئة الخارجية الأغلفة المالية الضرورية”.