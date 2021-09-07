وزير السكن: 450 مؤسسة تربوية جديدة تدخل حيز الخدمة هذا الموسم

أعلن وزير السكن طارق بلعريبي اليوم الثلاثاء، أن 450 وحدة تربوية جديدة في الأطوار الثلاثة، على المستوى الوطني، ستخل حيز الخدمة مع الدخول المدرسي 2021/2022،

.وقال الوزير خلال لقائه مع وزير التربية حول المنشآت التي ستسلم هذا الموسم، أنه تم إنجاز 300 مدرسة إبتدائية، و92 متوسطة، و67 ثانوية، سيتم إستلامها لإستقبال التلاميذ خلال هذا الموسم الدراسي.

وقال الوزير بلعريبي، أن وتيرة إنجاز السكنات تمشي بنفس وتيرة إنجاز المؤسسات التربوية.

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