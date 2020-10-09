وزير السكن: 65 بالمائة من البرنامج الإجمالي للسكن خٌصص للسكنات الريفية

أكد وزير السكن والعمران كمال ناصري، أن حوالي 65 بالمائة من البرنامج الإجمالي للسكن إلى غاية سنة 2024 سيخصص للسكن الريفي.

جاء هذا خلال نزوله ضيفا على إذاعة الجزائر من باتنة في ختام زيارة تفقد إلى هذه الولاية.

وأضاف الوزير، أن برنامج الحكومة إلى غاية سنة 2024، يتضمن تسجيل أكثر من 1 مليون وحدة سكنية.

وأشار إلى أن هذه النسبة من البرنامج ستوجه إلى مناطق الهضاب العليا والجنوب بالتحصيصات الاجتماعية من أجل تلبية الطلب.

إلى جانب برنامج إضافي في محاولة لإزالة الأحياء القصديرية نهائيا.

وتضاف إلى ذلك البرامج المتكاملة التي سيتواصل العمل بها على غرار السكن الترقوي المدعم للتكفل بطلبات مختلف شرائح المجتمع.

وأشار الوزير، إلى أنه قد تم تنصيب لجان على مستوى الولايات الـ 48 يترأسها مديرو السكن لتفقد معايير الإنجاز السكنات.

وتضم مكاتب الدراسات وممثلين عن مصالح المراقبة التقنية للبنايات للنظر في مدى احترام مقاييس الجودة.

وكلما ظهر خلل في الإنجاز على المؤسسة المكلفة بالأشغال رفع التحفظات على عاتقها.

وأضاف ناصري، أن بعض المشاريع السكنية بصيغة الترقوي المدعم القديم التي تعرف مشاكل، قد أعطيت تعليمات للإنطلاق فيها في أقرب الآجال.

وبيّن الوزير، أن حوالي 30 ألف مكتتب كانوا يعانون، وأصبح عددهم حاليا أقل من 12 ألف مكتتب على المستوى الوطني.

حيث تم انتهاج حلول عقلانية ستسمح للمستفيدين ضمن هذه الصيغة باستلام سكناتهم بعد تنشيط ورشات الإنجاز.