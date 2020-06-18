وزير السكن: 65 بالمائة من البرنامج الجديد مخصص للسكن الريفي

كشف وزير السكن والعمران، كمال ناصري، أن البرنامج السكني الجديد الذي يرمي إلى إنجاز مليون وحدة سكنية سيكون مخصصا لصيغة السكن الريفي بنسبة 65 بالمائة.

واوضح الوزير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن هذه النسبة جاءت تماشيا مع حجم الطلب الكبير على هذه الصيغة والمعبر عنه من طرف الجماعات المحلية.

وبخصوص قيمة الإعانة المالية الموجهة للمواطن الراغب في الاستفادة من هذه الصيغة المعتمدة على البناء الذاتي، أكد ناصري بأن دائرته الوزارية تعمل حاليا على دراسة إمكانية رفعها بالنسبة للمناطق الجبلية والجنوبية نظرا لتكاليف الإنجاز الإضافية في هذه المناطق البعيدة.