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وزير السكن: 682 ألف وحدة سكنية طور الإنجاز

الوطني
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وزير السكن: 682 ألف وحدة سكنية طور الإنجاز
بقلم أمينة داودي

كشف وزير السكن والعمران، أنه سيتم اليوم الخميس توزيع 1330 وحدة سكنية بصيغة “عدل” و lpp.

وأضاف الوزير خلال حفل تسليم المفاتيح، أنه سيتم توزيع 1000 وحدة سكنية عدل 2 بكل من المدينة الجديدة وعين بنيان
و330 سكن بصيغة lpp بكل من الجزائر والبليدةوتيبازة.

كما أشار الوزير، إلى توزيع عقود الملكية لشريحة من مكتتبي عدل حسب أوامر الوزير الأول.
وأضاف بلجود، أنه تم تسليم 250 ألف وحدة سكنية في جميع الصيغ لحد الساعد منها: 100 الف سكن عمومي إيجاري.

بالإضافة إلى 67 الف وحدة سكنية بصيغة عدل، و18 الف بصيغة lsp، وكذا 2000 سكن lpp، و40 ألف إعانة.

ناهيك عن توزيع 20 ألف قطعة أرض، و2500 إعانات مالية لترميم السكنات

وأعلن أيضا بلجود، أن 682 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز و البرنامج يسير وفق وتيرة جيدة لغاية اليوم.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن سنة 2020 ستكون حافلة باستلام السكنات بجميع الصيغ، واستلام 161 الف سكن بصيغة عدل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=736545

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