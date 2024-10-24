وزير السكن: 8900 مليار لإنجاز الطرقات وتهيئة المواقع السكنية

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، عن تخصيص غلاف مالي قدره 89,676 مليار دج من أجل التكفل بإنجاز الطرق والشبكات المختلفة والتهيئة داخل المواقع السكنية.

وقال الوزير خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني، من قبل لجنة المالية. أنه تم رصد مبلغ مالي قدره 48,176 مليار دج من أجل إنجاز التهيئة داخل وخارج المواقع السكنية. من خلال إنجاز الطرق والأرصفة والانارة العمومية وكذا التزويد بالماء الصالح للشرب والربط بشبكة الصرف الصحي. بالإضافة كذلك إلى الربط بشبكات الكهرباء والغاز لـ 398 موقعا.

وفيما يخص إنجاز التحسين الحضري للنسيج العمراني القديم، تم رصد مبلغ مالي قدره 21.5 مليار دج من أجل إنجاز أشغال التحسين الحضري. من طرق وأرصفة وعمليات تبليط واسعة وإنارة عمومية وكذا مساحات خضراء للنسيج العمراني. حيث مكنت هذه الأخيرة من إنجاز وتسليم أشغال التحسين الحضري لـ 520 موقعا.

أما فيما يخص إنجاز الطرق والشبكات المختلفة الخاصة بالسكنات الريفية المجمعة وتدعيما لمكانة الفضاء الريفي تم رصد مبلغ مالي قدره 7.5 مليار دج. من أجل إنجاز التهيئة داخل وخارج المواقع السكنية. حيث تم لحد اليوم انجاز وتسليم أشغال الطرق والأرصفة وكذا التزويد بالماء الصالح للشرب والربط بشبكة الصرف الصحي بالإضافة إلى الربط بشبكات الكهرباء والغاز لـ 234 موقعا.

واضاف الوزير، أنه تم رصد مبلغ مالي قدره 12.5 مليار دج من أجل إنجاز الطرق والشبكات المختلفة. الخاصة بالتجزئات الاجتماعية و ترقية للوعاء العقاري على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا.

وكشف بلعريبي ، عن إنشاء 62925 تجزئة اجتماعية موزعة عبر 30 ولاية منها 17 ولاية في الجنوب. و 13 في الهضاب العليا. على أن يتم التكفل بتهيئتها خلال سنة 2025 طبقا لمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 17 جويلية 2024.