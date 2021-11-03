وزير السكن.. 937 ألف وحدة سكنية قيد الانجاز

قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء، إن الإستراتيجية المسطرة تتطلب تضافر جهود كل الفاعلين. كما أشار وزير السكن، إلى أن القطاع قام بتوزيع أكثر من 490 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال الخماسي.

وذكر وزير السكن، أن من هذه الكوطة، تم توزيع 100 ألف وحدة، في اطار الاحتفالات بذكرى الاستقلال. إضافة إلى توزيع عديد السكنات في الفاتح من نوفمبر احتفالا باندلاع الثورة التحريرية.

أما بالنسبة للتجهيزات، يواصل القطاع انجاز كل المرافق والبرامج المركزية وغير المركزية. كما تم استلام 2900 مرفق عمومي مبرمج في قطاعات التربية، الداخيلة والصحة، العدالة.

كما تم تسليم 825 مؤسسة تربوية، منها 182 متوسطة و132 ثانوية خلال نفس البرنامج. وأضاف، وزير السكن، أن أكثر من 937 ألف وحدة سكنية تتواجد قيد الانجاز، تحسبا لتوزيعها. كما أشار، إلى أن البرنامج يشكل التنمية الفعلية للإصلاح الوارد في خارطة الطريق التي وضعها الرئيس تبون.

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وكان وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، قد أشرف على تسليم مقررات 1000 مسكن بصيغة “عدل”. إضافة إلى 209 مقرر إعانة للسكن الريفي و 60 مسكنا اجتماعيا تساهميا.

كما أكد وزير السكن، أن “الدولة لن تتخلى عن صيغ السكن الاجتماعي المنبثق من بيان أول نوفمبر 54″. و”الذي أشرف عليه المجاهدون والشهداء، الذين حرروا هذا البلد، والذين طالبوا بأن تكون هذه الظروف المعيشية ليتمتع الجزائريون بكل حرية واستقلالية”.

وأضاف طارق بلعريبي خلال زيارته برفقة السلطات الولائية، المدنية والعسكرية لموقع 1000 مسكن بصيغة الإيجاري العمومي ببلدية الطارف، بأن هناك تحضيرا لعملية توزيع حصص سكنية أخرى قبل نهاية السنة لـ 3 أو 4 آلاف وحدة سكنية، وكذا السير قدما في انطلاق مشاريع أخرى، ومن ثمة غلق ملف “عدل” على المستوى المحلي.

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