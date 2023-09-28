وزير السياحة:كل المؤشرات تدل على تطور القطاع السياحي بالجزائر

قال وزير السياحة ديدوش مختار، إنّ كل المؤشرات تدل على تطور القطاع السياحي بالجزائر. من خلال عدد السُياح الذين يتوافدون سنويا للجزائر للتعرف على المناطق المختلفة في ربوع الوطن.

وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الصالون الدولي ال22 للسياحة والأسفار “سافاكس”. إنّ هذا الصالون هو فرصة للمتعاملين للترويج للسياحة، وفضاء لفائدة المتعاملين، كما أنه يسمح لتبادل الآراء وإبرام الصفقات.

وكشف الوزير، أنه يتم تنظيم دورة استكشافية لفائدة المتعاملين الأجانب، لزيارة، واستكشاف الصحراء عبر مسالك الواحات، ومسالك القصور.

وكشف الوزير، أن عدد المتعاملين المشاريكن في الصالون يصل الى 300 متعامل من بينهم 70 أجنبيا من 30 دولة صديقة.