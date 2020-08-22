وزير السياحة: أجنحة خاصة بالفنادق لعرض المنتوجات التقليدية وتسويقها

كشف حميد حميدو وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي، أنه سيتم تخصيص جناح خاص عبر الفنادق لعرض المنتوجات التقليدية وتسويقها.

وأضاف الوزير خلال ابرام اتفاقية مع وزارة التضامن اليوم السبت، أنه سيتم تنظيم معارض جهوية بالولايات لعرض الصناعات التقليدية وانتعاش قطاع السياحة، وكذا تسويق المنتجات التقليدية بالتنسيق مع كل القطاعات، مضيفا انه بعد مرور الجائحة سيتم اعداد برنامج خاص لانعاش السياح الداخلية، خاصة وأن هناك مناظر جميلة وخلابة وأماكن فريدة من نوعها في الجزائر لا توجد في البلدان الاخرى.

وكشف الوزير، أنه تم ابرام عدة اتفاقيات مع الخطوط الجوية وكذا الفنادق الخاصة والعامة والوكالات السياحية من أجل تخفيض الاسعار ريثما تنتعش السياحة الخارجية، كاشفا عن إنجاز أكثر من 200 فندق، و تهيئة عدة فنادق والعملية مستمرة لاعطاء فرصة للجزائريين والاجانب التمتع بالسياحة، وإعادة السياحة لمكانتها مثلما كانت عليه في السبعينات .