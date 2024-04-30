وزير السياحة: أكثر من 450 ألف حرفي ناشط عبر التراب الوطني

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، أن الصناعة التقليدية في نمو مستمر ومستدام، بتجاوز عتبة 450 ألف حرفي ناشط في كامل التراب الوطني.

وأكد ديدوش خلال اشرافه على افتتاح أشغال تنصيب الجمعية العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. لانتخاب رئيس الغرفة الوطنية و نائبه في عهدته السابعة. أن هذا الارتفاع في عدد الناشطين يلقي على عاتق الحرفيين المنتخبين مسؤولية كبيرة في التعبير عن انشغالات. هذه الفئة والدفاع عن مصالحها، والتماشي مع الجهد الذي تبذله الدولة في تطوير القطاع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور