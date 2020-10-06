وزير السياحة: إبرام عدة إتفاقيات لترقية السياحة الصحراوية

أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد حميدو، بأن وزارته قد أبرمت إتفاقيات ترمي الى ترقية السياحة الصحراوية بالجزائر.

جاء هذا خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية إلى ولاية تيسمسيلت.

وأضاف الوزير، أن الوزارة قد أبرمت إتفاقيات مع الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية للتنقل بالسكك الحديدية ومسيري الفنادق ووكالات السياحة والأسفار ترمي إلى ترقية السياحة الصحراوية، التي تنطلق من أكتوبر وتدوم إلى مارس من السنة المقبلة”.

أضاف بأن هذه العملية ترمي لإعطاء فرص وأهمية قصوى للسياحة الصحراوية مما يمكن المواطنين من التعرف على بلادهم.

خاصة أن الجزائر تزخر بمتحفين مفتوحين على الهواء الطلق متمثلين في حظيرتي “التاسيلي” و”الأهقار”.

وقال أن الإتفاقيات المبرمة مع الخطوط الجوية الجزائرية مكنّت من خفض أسعار تذكرة الرحلة بين الجزائر العاصمة وتمنراست ذهابا وإيابا إلى النصف أي 15 ألف دينار بدلا من 30 ألف دينار”.

كما أمضت الوزارة مؤخرا إتفاقية مع الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة والناشئة لتمويل كل الحرفيين.

وكذا استحداث وكالات سياحية ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

ويتم منح قرضين الأول قيمته 10 مليون دينار والثاني يخص تعاونية لمجموعة من المستفيدين والذي تصل قيمته إلى 100 مليون دج.