وزير السياحة: إعطاء ديناميكية أكثر للسياحة الداخلية لجلب إهتمام السائح الجزائري

عقد وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد علي بوغازي، أمس، ثلاثة اجتماعات في إطار الوقوف على تنفيذ ورقة الطريق المعتمدة.

وحسب بيان للوزارة، فقد إجتمع الوزير بكل من المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة، الرئيس المدير العام للديوان الوطني الجزائري للسياحة، والرئيس المدير العام لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية.

وأوضح البيان، أنه تمت مناقشة مضمون مختلف المداخلات المقدمة والوقوف على الصعوبات التي تعاني منها هذه المؤسسات.

وأكد الوزير على أهمية إعطاء ديناميكية أكثر للسياحة الداخلية، والتخطيط للترويج للوجهات والأنشطة السياحية لجلب اهتمام السائح الجزائري.

كما شدد على ضرورة مواصلة عملية تهيئة وعصرنة المؤسسات الفندقية العمومية وتحريك المشاريع المتبقية.

ودعا الوزير إلى إيلاء أهمية بالغة للتكوين والتأهيل، بما يسمح لمؤسساتنا الفندقية لتكون محلّ ثقة الزبون بترقية الخدمات التي تقدمها.

كما ألّح الوزير على ضرورة تقديم آداء عالي الكفاءة، بانتهاج أساليب جديدة، والعمل وفق مناهج تسيير عصرية بإدخال الرقمنة.

واستعمال الفعّال لتكنولوجيات الإعلام والإتصال، مما سيسمح بتحسين أداء الخدمة العمومية الموجهة المواطنين والمتعاملين.