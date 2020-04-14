وزير السياحة: إنتاج 500 ألف قناع طبي محليا خلال 3 أسابيع

قال وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري، أن عدد الاقنعة الوقائية التي انجزت خلال الاسابيع الثلاثة الماضية لحد الآن يقدر بأزيد من 500 ألف قناع واقي طبي.

بالإضافة إلى آلاف الأجهزة الأخرى، من بينها مآزر وألبسة طبية وغيرها، حسب تصريح الوزير، عقب زيارة تفقدية إلى ورشة خاصة بصناعة الكمامات وغيرها، رفقة وزيرة التضامن.

وبهذه المناسبة، دعا الوزير مختلف المؤسسات الاقتصادية والفاعلين في الميدان، إلى دعم ومساعدة الحرفيين بالمواد الاولية التي تستعمل في انتاج وسائل الوقاية من فيروس كورونا.

وتقوم بهذا العمل التضامني أيضا، مختلف غرف الصناعة التقليدية والحرف على المستوى الوطني، يضيف الوزير.

وأكد الوزير على ضرورة مساعدة الحرفيين الذين تطوعوا من اجل انتاج الاجهزة الطبية للوقاية من هذا الوباء الخطير، وذلك بتوفير كل مستلزمات التعقيم والمواد الاولية.

وأشاد مرموري بالهبة التطوعية الكبيرة التي قام بها الحرفيون في هذا الظرف الصعب، من اجل توفير الوسائل الوقائية وبطرق تتماشى والمعايير الصحية المعمول بها رغم قلة الامكانيات.

وشدد الوزير، على أهمية تنسيق العمل مع وزارة التضامن الوطني، لمساعدة الحرفيين على تجسيد مختلف المشاريع على أرض الواقع.