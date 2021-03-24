وزير السياحة: الإعتماد على السياحة العلاجية لبناء وجهة سياحية تنافسية

كشف وزير السياحة محمد بوغازي، أنه سيتم الإعتماد على السياحة العلاجية لتكون إحدى العروض التي يمكن بناء عليها وجهة سياحية تنافسية.

وأضاف الوزير خلال يوم علمي حول إنشاء وحدات علاجية لإعادة تأهيل القلب وعلاج السمنة، أن هذه الخطوة هامة لجعل القطاع الحموي يستفيد من المواصفات التي يضعها مختصو قطاع الصحة.

وكشف في ذات السياق، أن هناك 200 منبع حموي تمتاز بمواصفات طبية وعلاجية منها 8 محطات عمومية ومركزين للعلاج بمياه البحر.

وأضاف الوزير، أن العلاج في المحطات الحموية ضرورة وتحدي للحاق بالدول الرائدة.

وأوضح بوغازي، أنه سيتم إنشاء أول وحدة لإعادة تأهيل القلب و علاج السمنة بالمحطة الحموية شلالة فييط ولاية قالمة.

وقال الوزير، أن تحقيق هذا المسعى في تطوير القدرات العلاجية يكون بالتكوين، والتعاون مع قطاع الصحة في هذا المجال.

وأفاد بوغازي، أنه سيتم إمضاء مذكرة تفاهم بين مجمع السياحة والجمعية الجزائرية لطب القلب.