وزير السياحة: الإعتماد على مخطط لتطوير القطاع والخروج من الأزمة

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو ، أن القطاع تكبد خسائر كبيرة جراء جائحة كوفيد -19- وعليه تم اعتماد مخطط لتطوير السياحة الجزائرية للخروج من الأزمة.

وأضاف الوزير أن مآلات نشاط قطاعه يعتبر ركود شبه تام، والذي تكبد من جرائها خسائر وأضرار اقتصادية واجتماعية ضخمة سواء بالنسبة للوكالات السياحية والأسفار وأصحاب المؤسسات السياحية والفندقية وكذا كافة الخدمات المرتبطة بهذا القطاع لاسيما قطاع النقل بكل مكونات.

وأضاف وزير السياحة ، أنه ومن أجل تسريع عملية الإنعاش الاقتصادي تم إبرام عدة اتفاقيات بين الفاعلين في قطاع السياحة وقطاع النقل لتجاوز آثار هذه الجائحة للحفاظ على قدرات المؤسسات الاقتصادية من شبح الانهيار والإفلاس.

بالإضافة إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودوامها، وبعث السياحة الداخلية والخارجية من جهة أخرى كما سيرتكز العمل أساسا على تنمية السياحة الداخلية “.